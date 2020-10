Der Rückversicherer Munich Re will trotz Corona an seiner Dividendenpolitik festhalten. "Es ist seit Jahrzehnten unsere Ambition und ausnahmslos gelebte Praxis, dass unsere Dividende gleichbleibt oder steigt", sagte Unternehmenschef Joachim Wenning dem Handelsblatt (Dienstagausgabe). "So wird es - Stand heute - auch im nächsten Jahr bleiben. Unsere wirtschaftliche Substanz ist so groß, dass uns die Volatilitäten von Jahr zu Jahr nicht sorgen."Auch an der für das Jahresende in Aussicht gestellten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...