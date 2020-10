Ascend Performance Materials gab heute eine Preiserhöhung für Zwischenprodukte bekannt.

Die Preiserhöhung tritt sofort in Kraft und umfasst die folgenden Bedingungen:

Material Preiserhöhung Bedingungen Hexamethylendiamin

(HMD) 350 USD/MT Wie vertragsgemäß zulässig.

Außervertragliche Geschäfte: Preis wird auftragsweise vereinbart. Adiponitril (ADN) 350 USD/MT Wie vertragsgemäß zulässig.

Außervertragliche Geschäfte: Preis wird auftragsweise vereinbart. Acrylnitril (AN) 200 USD/MT Wie vertragsgemäß zulässig.

Außervertragliche Geschäfte: Preis wird auftragsweise vereinbart. Adipinsäure (Adipic Acid, AA) 100 USD/MT Wie vertragsgemäß zulässig.

Außervertragliche Geschäfte: Preis wird auftragsweise vereinbart.

Für weitere Informationen wenden Kunden sich bitte an ihren Vertriebsbeauftragten vor Ort.

