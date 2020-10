FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Woche nach ersten Warnstreiks im Öffentlichen Nahverkehr wird es an diesem Dienstag erneut zu Ausfällen für Bus- und Straßenbahnpassagiere kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat in Hessen zu Warnstreiks aufgerufen, die mit Beginn der Frühschicht (in Frankfurt 3.00 Uhr) starten sollen. Am Mittwoch folgen ÖPNV-Warnstreiks in Niedersachsen und Bremen.

Die Gewerkschaft will bundesweit einheitliche Regelungen in Fragen wie Nachwuchsförderung sowie den Ausgleich von Überstunden und Zulagen für Schichtdienste erreichen. In dem Tarifkonflikt mit rund 130 Unternehmen des Öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland lehnen die kommunalen Arbeitgeber nach Gewerkschaftsangaben Verhandlungen ab./czy/DP/fba