Furtwangen (ots) - Jederzeit wissen, wer vor der Haustür steht: Das fühlt sich gut an. Mit der Siedle App werden iPhone und Android-Handy zum Türöffner. Die smarte Anwendung meldet sich, wenn die Türglocke klingelt. Und sorgt mit Live-Videobild und einer Abfrage vor dem Türöffnen für maximale Sicherheit.Kein Paket verpassenSie entscheiden, ob Sie mit dem Besucher sprechen und die Tür öffnen. Zum Beispiel während der Rast beim Wandern: Das Videobild zeigt den Lieferboten mit dem sehnlich erwarteten Paket. Über die App können Sie mit dem Boten sprechen und ihn zum Nachbarn lotsen. Und wenn dieser später bei Ihnen klingelt, können Sie ihn mit dem Paket einlassen. Denn die App dient auch als Türöffner - nach einer Sicherheitsabfrage. Erst wenn der virtuelle Schlüssel ins digitale Schloss gewischt wurde, geht die Tür auf. So ist ein versehentliches Öffnen ausgeschlossen.Einfach zur AppViele Sprechanlagen von Siedle lassen sich mit der App nachrüsten. Und auch wer noch keine Türsprechanlage hat, kann ganz einfach modernisieren. Der Hersteller bietet preiswerte Komplettpakete mit dem Gütesiegel "Made in Germany" an. Die fachliche Beratung für die individuell passende Sprechanlage leisten die Experten im Elektrohandwerk.Fachpartner im Elektrohandwerk finden (https://www.siedle.de/bezugsquellen)