Die Gemeinschaftswährung Euro kostete zuletzt 1,1793 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Am Montag war der Eurokurs wegen der wieder besseren Stimmung an den Finanzmärkten gestiegen, schaffte aber nicht den Sprung über die Marke von 1,18 Dollar.Gegenüber dem Schweizer Franken bewegte sich der Euro kaum. Aktuell ...

