Pratteln (awp) - Weiterer Rückschlag für das Biopharmaunternehmen Santhera: Weil eine erste Analyse zeige, dass die gesteckten Ziele in der noch laufenden Phase-III-Studie SIDEROS kaum erreicht werden, stelle man das Programm ein, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. In dieser Studie wurde Puldysa (Idebenon) zur Behandlung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...