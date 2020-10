NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hennes & Mauritz von 155 auf 175 schwedische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Richard Chamberlain reagierte damit in einer am Dienstag vorliegenden Studie auf unerwartet gute Ergebnisse der Schweden im dritten Quartal. Er stockte seine niedrigen Gewinnschätzungen auf und ist optimistischer, dass der Modekonzern langfristig auf operativer Ebene zu einer zweistelligen Profitabilität zurückkehren kann./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.10.2020 / 17:57 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.10.2020 / 00:15 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXSE0000106270