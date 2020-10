The following instruments on XETRA do have their first trading day 06.10.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 06.10.2020Aktien1 AU000000HWK1 Hawkstone Mining Limited2 US5977421057 Midland States Bancorp. Inc3 US12571T1007 CMC Materials Inc.4 US67011N2045 Novus Therapeutics Inc.5 US9575413037 Westell Technologies Inc.6 CA30227V1058 Extreme Vehicle Battery Technologies Corp.Anleihen1 US694308JN86 Pacific Gas & Electric Company2 DE000A3E47A7 ProCredit Holding AG & Co.KGaA3 US153527AN61 Central Garden & Pet Co.4 USU3144QAK68 Frontier Communications Corp.5 XS2241825111 Global Switch Finance B.V.6 XS2242419096 Israel7 US47233JDX37 Jefferies Group LLC/Jefferies Group Capital Finance Inc.8 US609207AY17 Mondelez International Inc.9 US906548CS94 Union Electric Co.10 DE000DD5AS71 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main11 DE000DD5AS63 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main12 DE000NLB3C31 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-13 DE000NLB3C15 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-14 DE000NLB3C23 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-15 USU88868AK70 T-Mobile USA Inc.16 USU88868AL53 T-Mobile USA Inc.17 US88160RAG65 Tesla Inc.18 XS1883300292 Aareal Bank AG19 XS1934544534 AB Svensk Exportkredit20 XS2102931677 Banco de Sabadell S.A.21 US59022CAA18 Bank of America Corp.22 XS2227193054 Bank of Communications Co. Ltd. [Hong Kong Branch]23 US06367TG467 Bank of Montreal24 XS2050923825 Bank of the Philippine Islands25 US725906AN18 Barrick Gold Corp.26 XS1822506439 Becton, Dickinson & Co.27 USG10367AA14 Bermuda, Government of...28 US097023AS49 Boeing Co.29 XS1720923066 British Telecommunications PLC30 XS1280111961 Credit Suisse AG [London Branch]31 AU3CB0247401 Deutsche Bahn Finance GmbH32 US532457AZ17 Eli Lilly and Company33 XS0082826255 European Bank for Reconstruction and Development34 XS2053382763 European Investment Bank (EIB)35 US317873AY36 Finnland36 XS2232013263 IMH Capital DAC37 AU3CB0221661 Inter-American Development Bank38 AU3CB0250652 International Bank for Reconstruction and Development39 US478160BA19 Johnson & Johnson40 XS1600695974 KOKS Finance DAC41 XS2063283712 Landwirtschaftliche Rentenbank42 US539830AW96 Lockheed Martin Corp.43 US571903BB87 Marriott International Inc.44 US58013MEK62 McDonald's Corp.45 US806605AH42 Merck & Co. Inc.46 US60687YBM03 Mizuho Financial Group Inc.47 US713448BS62 PepsiCo Inc.48 US87612EAK29 Target Corp.49 XS1631338495 TCS Finance DAC50 US500630CS52 The Korea Development Bank51 AU3FN0049698 The Korea Development Bank52 US254687EF93 The Walt Disney Co.53 US254687FB70 The Walt Disney Co.54 US254687EX00 The Walt Disney Co.55 AU3CB0268142 Verizon Communications Inc.56 AU3CB0262517 Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.57 XS1082890663 Volkswagen International Finance N.V.58 US931142CV30 Walmart Inc.59 XS2239091080 Black Sea Trade and Development Bank60 DE000HLB40V7 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale61 CH0572142468 Syngenta Finance AG