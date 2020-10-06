Anzeige
Mehr »
Login
Dienstag, 06.10.2020 Börsentäglich über 12.000 News von 646 internationalen Medien
Auf das haben die Anleger gewartet! Halo Labs - Kursexplosion durch 1,3 Milliarden USD News!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 862392 ISIN: AU000000SHV6 Ticker-Symbol: H0I 
Frankfurt
06.10.20
08:37 Uhr
3,760 Euro
+0,460
+13,94 %
Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
1-Jahres-Chart
SELECT HARVESTS LIMITED Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SELECT HARVESTS LIMITED 5-Tage-Chart
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SELECT HARVESTS
SELECT HARVESTS LIMITED Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SELECT HARVESTS LIMITED3,760+13,94 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.