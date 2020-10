Die ersten 1.000 Euro aus einem DAX-Dividenden-Portfolio? Warum nicht, denn das Thema Dividendeneinkommen scheint immer mehr Anleger zu interessieren. Kein Wunder, denn es kann durchaus verlockend sein, sich ein zusätzliches Einkommen durch den Erwerb von Dividenden Aktien aufzubauen. So viel Kapital wird benötigt! In einem früheren Artikel hatte ich bereits beschrieben, was erforderlich ist, um 10.000 Euro an Dividenden zu erhalten. Am Ende waren zwei Variablen entscheidend: die Höhe des Startkapitals ...

