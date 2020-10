4basebio kündigt Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung von Aktien an Daimler plant neue Autoklasse (HB) Deutsche Bank liebäugelt mit Fusionsplänen - Gute Entwicklung in Investmentbank Munich Re will trotz Corona an Dividendenpolitik festhalten Nordex Group erhält einen Großauftrag über 297 MW aus den USA Kering will 5,9% seiner Puma-Aktien zu 74,50 EUR verkaufen Qiagen will Coronatests mit neuem Testkit beschleunigen K+S unterzeichnet Vereinbarung zum Verkauf der Operativen Einheit Americas an Stone Canyon für 3,2 Mrd USD Schaeffler refinanziert nächste Fälligkeiten - Anleiheemission mit Gesamtvolumen von insgesamt 1,5 Mrd EUR Software AG Opfer eines 'Malware'-Angriffs - Kunden nicht betroffen Guten Morgen wünscht: ICF BANK AG Wertpapierhandelsbank ...

