FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gleich zwei positive Analystenkommentare zu Cancom haben die Aktien des IT-Dienstleisters am Dienstag angetrieben. Auf Tradegate gewannen sie 1,5 Prozent auf 44,40 Euro in Relation zum Xetra-Schluss vom Vortag. Am Freitag hatte sich der Kurs einem Tief seit Anfang April angenähert nach hohen Verlusten seit Anfang Juni.

Die Deutsche Bank und Jefferies rieten zum Kauf der Aktien. Der US-Broker sieht das Unternehmen als Profiteur einer zunehmenden Digitalisierung der Geschäfte von kleinen und mittleren Unternehmen. Der Anteil wiederkehrender Umsätze werde zunehmen. Die Deutsche Bank nahm die Bewertung der Aktien mit "Buy" auf und argumentierte, Cancom mausere sich zu einem Anbieter komplexerer Cloud-Angebote./bek/mis