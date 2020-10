Köln (ots) - Auch die 6. Folge von "Die Höhle der Löwen" stand bei den Zuschauern hoch im Kurs: Die gestrige Folge der aktuellen Staffel erreichte 12,6 Prozent der 14- bis 59-Jährigen und mit sogar 17,6 Prozent der 14- bis 49-Jährigen gewann die VOX-Gründer-Show die Marktführerschaft in dieser Zielgruppe. Bis zu 2,90 Mio. Zuschauer bzw. insgesamt 2,31 Mio. Zuschauer ab 3 Jahren verfolgten die Pitches der Start-ups vor den Investoren Carsten Maschmeyer, Dagmar Wöhrl, Ralf Dümmel, Judith Williams, Dr. Georg Kofler, Nils Glagau und Nico Rosberg.Bei Twitter war die Gründer-Show ebenfalls extrem beliebt und erreichte mit dem Hashtag DHDL Platz 1 der Deutschland-Trends.Auch "Ready to Beef" im Anschluss um 22:55 Uhr erzielte einen guten Marktanteil von 7,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen, in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen waren sogar 9,5 Prozent dabei.Der Tagesmarktanteil von VOX lag insgesamt bei starken 8,1 Prozent (14-59) bzw. 10,4 Prozent (14-49).Wer "Die Höhle der Löwen" bei VOX verpasst hat, kann die Sendung noch 30 Tage nach Ausstrahlung kostenlos auf TVNOW.de abrufen. Außerdem zeigt VOXup freitags um 20:15 Uhr und ntv sonntags um 10:30 Uhr die aktuelle DHDL-Folge von Montag als Wiederholung.Am nächsten Montag (12.10. um 20:15 Uhr bei VOX) öffnet sich "Die Höhle der Löwen" dann für diese wagemutigen Start-up-Unternehmer: In Folge 7 will unter anderem das Gründer-Team um die Brüder Jan-Peter und Andres Psczolla mit dem Start-up "LOOMAID" die Löwen begeistern. Außerdem möchten die Start-ups "Presize", "STRAFFR", "Knödelkult" und "SOROSE" die Investoren von sich überzeugen. Außerdem gibt es ein Wiedersehen mit Klaus Skottki von "GOMAGO" sowie Katharina Mayer von "Kuchentratsch".Quelle: AGF/GfK / DAP videoSCOPE / MG RTL Data & Audience Intelligence / vorl. gew. / Stand: 06.10.2020Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6952/4725910