Remagen (ots) -- CO2-neutrale Fertigung in den Produktionsstätten- Corona-Krise darf Gefahr durch Klimawandel nicht verdecken Bis 2022 plant die 3River Metal Group eine klimaneutrale Produktion zu realisieren. Vor diesem Hintergrund erzeugt die 3River Metal Group erneuerbare Energie und reduziert bzw. vermeidet C02-belastende Faktoren. In Deutschland nehmen Industrie, Handel, Gewerbe und Dienstleistungen heute etwa 44 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Anspruch."Die Corona-Krise darf uns nicht von der größten Herausforderung unserer Zeit ablenken - dem Klimawandel", mahnt Dierk Behrmann, Vorstandsvorsitzender der 3River Metal Group. "Die Industrie in Deutschland kann durch einfache Energieeffizienzmaßnahmen etwa 30 Prozent Energie und damit tonnenweise CO2-Emissionen einsparen. Deshalb wollen wir mit gutem Beispiel voran gehen", so Behrmann.Verantwortungsvolles Handeln heißt laut Behrmann heute in Kreislaufsystemen und Wertschöpfungsketten zu denken. Dazu gehören Energieversorgung, Rohstoff-Recycling sowie eine verantwortungsvolle Ver- und Entsorgung. Gerade Aluminiumwerkstoffe bieten dafür beste Voraussetzungen. Nachhaltig recycelt sind sie die Basis neuer Produkte.Die 3River Metal Group versteht sich als General-Manager für die komplette Aluminium-Produktion. Von der Rohstoff-Beschaffung über die Fertigung bis zur Veredelung garantiert die Unternehmensgruppe höchste Qualität und jederzeit punktgenaue Lieferung. Die 3River Metal Group umfasst die Unternehmen "Pannonmetal", "Elrec", "Teconsult" und "I.C.I.". Vertreten ist die Gruppe in Deutschland, Ungarn und Polen. Hieraus leitet sich auch der Name "3River Metal Group" ab: Die Firmen sind jeweils ansässig an den Flüssen Rhein, Oder und Donau.Pressekontakt:Presse-Kontakt:3River Metal GroupHeike SchornDeichweg 9D-53424 RemagenT +49 2642 90158-0presse@3river-metalgroup.dewww.3river-metalgroup.deOriginal-Content von: 3River Metal Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/147601/4725954