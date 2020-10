Sabio schnappt sich das viertgrößte Kundenerfahrungsunternehmen 2020, nach vorangegangenen Übernahmen in Frankreich, Spanien und Großbritannien

Sabio Group hat den Spezialisten für Kundenerfahrungslösungen Anana erworben. Die Übernahme unterstützt das Ziel von Sabio, zum führenden Anbieter auf dem europäischen Markt für Kundenerfahrungslösungen zu werden, indem die Skalierung erhöht und die Multivendor-Kompetenzen der Gruppe in der gesamten EMEA-Region erheblich gestärkt werden.

Anana wurde 2001 gegründet und beschäftigt über 100 Mitarbeiter, die von Großbritannien und Südafrika aus operieren. Anana ist ein preisgekrönter Genesys Partner mit Akkreditierungen von Genesys Engage, Genesys Cloud sowie AppFoundry Partner. Anana bietet eine umfassende Palette von Kundenerfahrungslösungen und -dienstleistungen für führende Marken wie Dwr Cymru Welsh Water, Marks and Spencer und Vodacom.

"Für die Sabio Group ist dies eine wichtige Übernahme, da sie unser Fachwissen und unsere Beziehungen mit Genesys weiter stärkt. Die Übernahme von Anana baut auf unserer früheren Ergänzung durch zwei Genesys-Partner Coverage Group in Frankreich im Juli 2020 und Team Vision in Spanien im Januar 2020 auf, um Sabio als wichtigen Partner von Genesys in ganz Europa zu positionieren", so der CEO der Sabio-Group, Jonathan Gale. "Wir freuen uns, das fantastische Anana-Team bei Sabio willkommen zu heißen, zusammen mit einer beeindruckenden Gruppe von Kunden aus den Schlüsselsektoren Einzelhandel, Telekommunikation und Versorgungsunternehmen", erklärte Jonathan Gale, CEO der Sabio Group.

"Anana hat in den vergangenen 20 Jahren eng mit führenden Marken in Großbritannien, Europa und Afrika zusammengearbeitet, um die Leistungsfähigkeit der Genesys-Plattform voranzutreiben und die besten Kundenerfahrungen zu erzielen", fügte Chris Woodward, CEO von Anana, hinzu. "Als Teil der Sabio Group sind wir nun in der Lage, dies auf die nächste Stufe zu heben, indem wir die neuesten Cloud- und KI-Innovationen nutzen, um unseren Kunden hochwertige, personalisierte Erlebnisse in großem Umfang über humane und digitale Berührungspunkte zu bieten".

Mit Unterstützung durch Horizon Capital bildet die Übernahme eine Fortführung des Wachstumsplans der Sabio Group zur Erweiterung des Lösungsportfolios und der geografischen Abdeckung des Unternehmens. Bislang umfasste dies die Übernahme des SaaS-Lösungsanbieters Rapport im März 2017, von DatapointEurope einem der führenden europäischen Anbieter von Contact-Center-Technologie im Juli 2017, der Experten für Kundeneinblicke und Contact-Center-Benchmarking Bright UK im März 2018 sowie flexAnswer Solutions, dem führenden Anbieter innovativer Virtual-Assistant-Lösungen mit Sitz in Singapur, im Dezember 2018, ferner des in Spanien ansässigen WFO- und Sprachanalyse-Spezialisten Callware im Januar 2019, des in Madrid ansässigen CX-Lösungsspezialisten Team Vision im Januar 2020, von DVELP Twilios führender Partner in Großbritannien und der EMEA-Region im März 2020 und einer der führenden europäischen Genesys-Cloud-Partner Coverage Group im Juli dieses Jahres.

Über Anana:

Über die Sabio Group:

Die Sabio Group, zu der Sabio, Anana, DVELP, flexAnswer und Coverage Group gehören, liefert Lösungen und Dienstleistungen, die digitale und humane Interaktionen nahtlos miteinander verbinden, um herausragende Kundenerlebnisse zu unterstützen. Durch ihre eigene Technologie und die Technologie von Weltklasse-Technologieführern wie Avaya, Genesys, Verint, Twilio und Google unterstützt die Sabio Group Unternehmen dabei, ihre Kundenreisen zu optimieren, indem sie bessere Entscheidungen in Verbindung mit ihren verschiedenen Kontaktkanälen treffen. Die Gruppe arbeitet mit großen Marken weltweit zusammen, darunter Aegon, AXA Assistance, Bankia, BBVA, BGL, Caixabank, DHL, Essent, GovTech, HomeServe, Liverpool Victoria, M1, Office Depot, Saga, Sainsbury's Argos, Telefónica, Think Money und Transcom Worldwide.

