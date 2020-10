DGAP-News: Nouveau Monde Graphite / Schlagwort(e): Kooperation

NOUVEAU MONDE UND FORGE NANO UNTERZEICHNEN EIN KOOPERATIONSABKOMMEN FÜR NEUARTIGE BESCHICHTUNGEN FÜR DAS ANODENMATERIAL VON LITHIUM-IONEN-BATTERIEN



06.10.2020 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



- Die Beschichtung des Kugelgraphits von Nouveau Monde stellt den letzten und fortschrittlichsten Schritt in der Wertschöpfungskette des Anodenmaterials für Batterien dar und ermöglicht attraktive Gewinnspannen. - Die fortschrittlichen Beschichtungstechnologien von Forge Nano werden die Leistung des Graphits von Nouveau Monde als Teil des Lithium-Ionen-Batteriesystems steigern. - Die Produktion von hochleistungsfähigem beschichtetem Graphitanodenmaterial bestätigt die Position von Nouveau Monde als Marktführer für Batterieanodenmaterial außerhalb Chinas. - Forge Nano wird von Branchenführern wie Volkswagen, LG Technology Ventures und Mitsui Kinzoku unterstützt.

MONTREAL, CANADA, 6- OKTOBER 2020 -Nouveau Monde Graphite ("Nouveau Monde") (TSXV: NOU; OTCQX: NMGRF; Frankfurt: NM9) und Forge Nano, mit Sitz in Colorado, USA (https://www.forgenano.com) freuen sich bekannt zu geben, dass sie eine umfangreiche Kooperationsvereinbarung für den Einsatz der proprietären Atomic Laser Disposition-Beschichtungstechnologien ("ALD") von Forge Nano unterzeichnet haben. Die Beschichtung von Kugelgraphit ist der letzte Prozessschritt, der zur Vervollständigung der graphitbasierten Produktpalette von Nouveau Monde für den Elektrofahrzeug- und Erneuerbare-Energie-Sektor erforderlich ist. Diese Vereinbarung untermauert die Strategie von Nouveau Monde, ein voll integrierter Hersteller von Batteriematerialien zu sein, der seinen Aktionären höhere Einnahmen und zusätzliche Margen bietet und gleichzeitig seinen zukünftigen Kunden eine nachhaltige und zuverlässige Quelle für hochwertige Produkte bietet. Eric Desaulniers, Präsident und Generaldirektor von Nouveau Monde, erläutert: "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Forge Nano, einem in den USA ansässigen, weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Oberflächentechnik, das im Elektrofahrzeug- und Batteriesektor einen guten Ruf genießt. Durch den Einsatz ihrer ALD-Beschichtungstechnologie werden wir in der Lage sein, unseren Kunden eine verbesserte Batteriemateriallösung anzubieten." Er fügt hinzu: "Die Partnerschaft mit Forge Nano ermöglicht es Nouveau Monde, ein aktives Anodenmaterial auf den Markt zu bringen, das für jedes Batteriesystem unter Verwendung unterschiedlicher Kathoden- und Elektrolytchemie optimiert ist. Diese Beschichtungsschicht wird eine entscheidende Rolle bei der Anpassung der Ionenaustauschkompatibilität spielen, die die Leistungsfähigkeit der Batterie über das derzeit bekannte Maß hinaus steigern wird." James Trevey, CTO von Forge Nano, dazu: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Nouveau Monde, um maßgeschneiderte Hochleistungs-Graphitprodukte anbieten zu können, die den Anforderungen jeder Anwendung gerecht werden." Er fügt hinzu: "Wir freuen uns nicht nur über das Geschäftspotenzial unserer Partnerschaft, sondern schätzen es auch, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die sich ebenso leidenschaftlich für Innovation und Marktführerschaft einsetzen wie wir - diese Beziehung hat alle richtigen Voraussetzungen für eine langfristige Partnerschaft." Warum ist die ALD-Beschichtung bei Materialien für Lithium-Ionen-Batterien so wirksam? Bei Zugabe zu Anodenpulvern, Kathodenpulvern, Festkörperelektrolytpulvern und Separatormaterialien oder deren Kombination ergibt sich eine erhöhte Zykluslebensdauer und ein verringerter Kapazitätsabfall, eine erhöhte ionische oder elektronische Leitfähigkeit, eine größere Stabilität bei Hochspannungsbetrieb, eine größere Kapazitätserhaltung bei Schnellladung, eine größere Stabilität bei Lagerung unter hohen Temperaturen und extremen Betriebsbedingungen bei niedrigen und hohen Temperaturen. Außerdem, als Schutz vor Grenzflächen-Nebenreaktionen, geringe Gaserzeugung, größere Feuchtigkeitsbeständigkeit, modifizierte Grenzflächen-Thermodynamik, hohe Temperaturbeständigkeit gegen thermische Ausreißer und Missbrauchstoleranz. US-Regierung erklärt den Notstand, um eine nordamerikanische Versorgung mit Graphit zu gewährleisten Am 30. September 2020 verkündete US-Präsident Donald J. Trump eine Executive Order zur Bekämpfung der Bedrohung der inländischen Versorgungskette durch die Abhängigkeit von kritischen Mineralien von ausländischen Gegnern, deren Praktiken nicht die entsprechenden Standards der Versorgungskette für Mineralien unterstützen und befolgen, was zu Menschenrechtsverletzungen, Zwangs- und Kinderarbeit, gewaltsamen Konflikten sowie Gesundheits- und Umweltschäden führt: "...Die Vereinigten Staaten sind bei Graphit, aus dem fortschrittliche Batterien für Mobiltelefone, Laptops, Hybrid- und Elektroautos hergestellt werden, zu 100 Prozent auf Importe angewiesen. China produziert über 60 Prozent des weltweiten Graphits und fast die gesamte Weltproduktion von hochreinem Graphit, der für wiederaufladbare Batterien benötigt wird. Für diese und andere kritische Mineralien, die der Innenminister identifiziert hat, müssen wir unsere Anfälligkeit für nachteilige ausländische Regierungsmaßnahmen, Naturkatastrophen oder andere Versorgungsunterbrechungen verringern. Unsere nationale Sicherheit, unsere Außenpolitik und unsere Wirtschaft erfordern eine konsequente Versorgung mit jedem dieser Mineralien. Ich erkläre hiermit den nationalen Notstand, um dieser Bedrohung zu begegnen." Quelle: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-addressing-threat-domestic-supply-chain-reliance-critical-minerals-foreign-adversaries/ Nouveau Monde wird auf diese und ähnliche Forderungen reagieren und eine verlässliche und ethisch vertretbare Versorgung sicherstellen. Bedingungen des Abkommens Das Abkommen sieht eine mehrstufige Partnerschaft vor, die Nouveau Monde die Möglichkeit bietet, die Produktion in naher Zukunft aufzunehmen und sich gleichzeitig auf eine kommerzielle Produktion bis 2023 vorzubereiten. Zunächst wird Nouveau Monde Forge Nano mit Testchargen von Kugelgraphit beliefern, um die optimalen ALD-Betriebsparameter erfolgreich zu bestimmen. Nouveau Monde wird dann ein erstes ALD-Modul von Forge Nano erwerben, das der Batterie-Anodenmaterial-Demonstrationsanlage des Unternehmens in Québec, Kanada, hinzugefügt wird. In der Zwischenzeit wird Forge Nano mit Nouveau Monde bei der Entwicklung und Spezifizierung der ALD-Ausrüstung für den vollständigen kommerziellen Betrieb des Unternehmens in Kanada zusammenarbeiten. Bei voller Produktion plant Nouveau Monde die Herstellung von 40.000 Tonnen Batterieanodenmaterial pro Jahr, mit der Möglichkeit, im Laufe der Zeit zu expandieren, um der Marktnachfrage gerecht zu werden. Über Forge Nano Forge Nano ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Oberflächentechnik und der Präzisions-Nanobeschichtungstechnologie unter Verwendung der Atomlagenabscheidung (Atomic Layer Deposition, ALD). Die firmeneigene Technologie und die Herstellungsverfahren des Unternehmens machen angstromdicke Beschichtungen für eine Vielzahl von Materialien, Anwendungen und Branchen schnell, erschwinglich und kommerziell rentabel. Die Palette der ALD- und PALD-Produkte und -Dienstleistungen von Forge Nano deckt das gesamte Spektrum von Werkzeugen im Labormaßstab bis hin zu Fertigungssystemen im kommerziellen Maßstab ab. Im Laufe des letzten Jahres hat das Unternehmen umfangreiche Unterstützung erhalten und bedeutende Partnerschaften mit Volkswagen, LG Technology Ventures, Mitsui Kinzoku, Air Liquide und Sumitomo Corporation of Americas geschlossen. https://www.forgenano.com/about-forge-nano/forge-nano-investors/ Über Nouveau Monde Graphite Nouveau Monde ist auf dem besten Weg, ein Schlüsselakteur der Energiewende zu werden. Das Unternehmen entwickelt die einzige voll integrierte Quelle für grünes Anodenmaterial für Batterien in Nordamerika. Mit dem Ziel, bis Anfang 2023 in vollem Umfang kommerziell zu arbeiten, wird das Unternehmen fortschrittliche CO2-neutrale Materiallösungen auf Graphitbasis für den wachsenden Lithium-Ionen- und Brennstoffzellenmarkt anbieten. Mit kostengünstigen Betriebsabläufen und den höchsten ESG-Standards wird Nouveau Monde zu einem strategischen Lieferanten für die weltweit führenden Batterie- und Automobilhersteller, der robustes und zuverlässiges fortschrittliches Material gewährleistet und gleichzeitig die Rückverfolgbarkeit der Lieferkette garantiert. Medien Investoren Julie Paquet

Director, Communications

450-757-8905 #140

jpaquet@nouveaumonde.ca Christina Lalli

Director, Investor Relations

438-399-8665

clalli@nouveaumonde.ca Abonnieren Sie unseren Newsfeed: http://nouveaumonde.ca/en/support-nmg/ Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Absatz "Über Nouveau Monde Graphite", der im Wesentlichen die Aussichten und Ziele von Nouveau Monde beschreibt, stellen "zukunftsgerichtete Informationen" oder "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne bestimmter Wertpapiergesetze dar und basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Prognosen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die von Nouveau Monde zum Zeitpunkt der Aussagen als vernünftig erachtet werden, die jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen und wettbewerbsbezogenen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Diese Schätzungen und Annahmen können sich als falsch erweisen. Viele dieser Ungewissheiten und Unwägbarkeiten können sich direkt oder indirekt auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken und dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen werden zu dem Zweck gemacht, Informationen über die Erwartungen und Pläne des Managements in Bezug auf die Zukunft zu geben. Nouveau Monde lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren oder einen wesentlichen Unterschied zwischen späteren tatsächlichen Ereignissen und solchen zukunftsgerichteten Aussagen zu erklären, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Weder die TSX Venture Exchange noch der Regulierungsdienstleister (in der Definition der Grundsätze der TSX Venture Exchange) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Bekanntmachung. Weitere Informationen zu Nouveau Monde finden Sie in der SEDAR-Datenbank (www.sedar.com) und auf der Website von Nouveau Monde unter www.NouveauMonde.ca

06.10.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de