Er wird an Jeremy Roberts, Global Head of Distribution, berichten und am 12. Oktober in das Unternehmen eintreten, wie es in einer Mitteilung vom Dienstag heisst.In der neuen Funktion soll Bailey die britische Grosshandelsstrategie von GAM vorantreiben und das Vertriebsangebot für Finanzberater, diskretionäre Fondsmanager, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...