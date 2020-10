Liebe Leser, erinnert Ihr Euch an unser Audio aus Berlin, als wir bei Grenke die Empfehlung bei rund 25 Euro hatten und ausführlich besprachen, warum Fraser P diesmal falsch liegen sollte und vor allem nur psychologisches Momentum nutzt? Jetzt werden alle belohnt. 42 Euro! Plus 70% in der Aktie seither. Solche "AUDIOS" erhalten unsere Abonnenten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...