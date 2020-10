Was für ein Auftakt in den Dienstag: Aus Australien kommt die Meldung des Tages in der Goldbranche. Die beiden australischen Goldproduzenten Northern Star und Saracen fusionieren. Es entsteht ein neuer Gigant, der sich auf Anhieb unter die zehn größten Goldproduzenten weltweit (knapp hinter Newcrest) schieben wird.Eine Fusion unter Gleichen nennen es Northern Star und Saracen - und das ist es auch. Technisch allerdings wird Northern Star alle ausstehenden Aktien von Saracen übernehmen. Es wird allerdings ...

Den vollständigen Artikel lesen ...