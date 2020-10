Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Aktuelle Entwicklungen: Die türkische Zentralbank hat den Leitzins am 24. September überraschend um 200 Basispunkte auf 10,25% angehoben, so die Analysten der DekaBank.Die Analysten der DekaBank und die meisten Analysten hätten erwartet, dass die Notenbank unter dem Druck von Staatspräsident Erdogan diesen notwendigen Schritt noch um einen Monat hinauszögern würde. Die Anhebung des Leitzinses erweitere den geldpolitischen Spielraum, doch sie habe keine unmittelbare Bedeutung für die Finanzierungskosten der Banken gehabt, da den Banken Zentralbankliquidität ohnehin zu anderen und teureren Fazilitäten zur Verfügung gestellt worden sei. So habe der durchschnittliche Finanzierungssatz am Tag vor der Zinsentscheidung bei 10,7% gelegen und damit deutlich über dem Leitzins (zu dem Zeitpunkt 8,25%). Der durchschnittliche Finanzierungssatz sei seit Mitte Juli in kontinuierlich angehoben worden, um dem hartnäckigen Inflationsdruck zu begegnen und die Lira (TRY) zu stützen, doch angesichts einer Inflationsrate von 11,8% sei der reale effektive Leitzins weiterhin negativ. Nach der Zinsanhebung sei die Zentralbank bei ihrer Politik geblieben, den durchschnittlichen Finanzierungssatz täglich nur in kleinen Schritten zu erhöhen; mittlerweile liege er bei 11,1%. So sei die Zinsanhebung zwar ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, aber insgesamt bleibe das Vertrauen der Märkte in die Wirtschaftspolitik des Landes gering. ...

