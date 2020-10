FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 06.10.2020 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3690 (4360) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 174 (221) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES CENTRAL ASIA METALS PRICE TARGET TO 222 (218) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES FRESNILLO PLC TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 1200 (1000) PENCE - BERENBERG RAISES GEM DIAMONDS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 43 (31) PENCE - BERENBERG RAISES HOCHSCHILD MINING PL PRICE TARGET TO 230 (220) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES PETRA DIAMONDS PRICE TARGET TO 3 (2) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES POLYMETAL PRICE TARGET TO 2460 (2200) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES YOUGOV PRICE TARGET TO 1020 (920) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES WEIR GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1960 (1200) PENCE - GOLDMAN CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 255 (430) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 60 (70) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS EQUINITI TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 130 (195) PENCE - GOLDMAN CUTS RENTOKIL INITIAL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 600 (570) PENCE - GOLDMAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2700 (2500) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 3100 (2800) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 10200 (9650) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 310 (290) PENCE - 'BUY' - INVESTEC RAISES RIO TINTO TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 5210 (4901) PENCE - JEFFERIES CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 40 (100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS GLENCORE PRICE TARGET TO 185 (190) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2139 (2166) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2139 (2166) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS KAZ MINERALS PRICE TARGET TO 575 (625) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS SERCO GROUP PRICE TARGET TO 180 (185) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PENDRAGON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 13 (10) PENCE - JPMORGAN CUTS CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 35 (90) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 950 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES PENDRAGON TO 'HOLD' ('SELL') - LIBERUM RAISES YOUGOV TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1010 (830) PENCE - PEEL HUNT RAISES VP TO 'ADD' ('HOLD') - RBC RAISES B&M PRICE TARGET TO 575 (550) PENCE - 'OUTPERFORM' - SHORE CAPITAL RAISES WEIR GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - UBS CUTS CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 310 (410) PENCE - 'NEUTRAL'



