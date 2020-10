DJ Von der Leyen will mit EU-Aufbaufonds digitale Revolution voranbringen

BERLIN (Dow Jones)--Die Europäischen Kommissionpräsidentin Ursula von der Leyen sieht in dem Corona-Wiederaufbaufonds der EU eine große Chance für die digitale Revolution und mehr Wettbewerbsfähigkeit auf dem Kontinent.

Der Fonds, auch als "Next Generation EU" bekannt, soll in den nächsten Jahren 750 Milliarden Euro in Form von Zuschüssen und Krediten an die 27 Länder der Europäischen Union verteilen, um die Folgen der Corona-Pandemie zu bekämpfen.

"Wir wollen mit 'Next Generation EU' Europas 'digital decade' einleiten. Und wir brauchen diesen Schub. Wir brauchen mehr Tempo. Heutzutage sind wir in Europa auf vielen Feldern zu stark von digitalen Technologien abhängig, die von anderen entwickelt und dadurch auch von anderen kontrolliert werden", sagte von der Leyen in einer Videoansprache für den Tag der Industrie in Berlin. "Deswegen müssen und wollen wir das nächste Kapitel der digitalen Revolution auf einer europäischen Tastatur schreiben."

Europa verschwendet Daten

Sie beklagte, dass 80 Prozent der von der Industrie im Produktionsprozess gesammelten Daten niemals verwendet werden. "Es ist ein Riesenverschwendung. Und das wollen wir ändern", so von der Leyen.

Daher solle es in einem nächsten Schritt eine gemeinsame Datennutzung zwischen Unternehmen geben. Dafür bedürfe es klarer Regeln und sicherer Datenräume. Mit finanziellen Mittel aus dem Aufbaufonds werde die EU auf Grundlage von Gaia X eine sichere europäische Datencloud aufbauen. Auch müssten Hochgeschwindigkeitsnetze für Verbraucher und Wirtschaft aufgebaut werden.

Dank des Aufbaufonds könnten auch jenen in Europa Investitionen ermöglicht werden, die nicht über die Möglichkeiten Deutschlands verfügten.

"'Next Generation EU' mit seinem Investitionsvolumen von 750 Milliarden Euro ist nicht nur ein Aufbauprogramm. 'Next Generation EU' ist unsere Chance, mehr zu erreichen als Krisenbilanzen zu reparieren", so von der Leyen.

Die CDU-Politikerin lobte auch die deutsche Industrie für ihr Management der aktuellen Corona-Krise, die die Welt stärker und tiefer getroffen habe als vorherige Krisen. "Die deutsche Industrie hat entschlossen, mutig und klug reagiert", lobte von der Leyen.

In nur wenigen Wochen seien Fortschritte in der Digitalisierung erreicht worden, die normalerweise Jahre in Anspruch nehmen. "Die deutsche Industrie ist mit gutem Beispiel vorangegangen. Und sie ist damit ein weiteres Mal ihrer internationalen Vorbildrolle gerecht geworden", so die Kommissionspräsidentin. Auch lobte sie die Wirtschaft dafür, in der Krise die Belegschaft weitgehend gehalten zu haben.

