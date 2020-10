Die Erholung beim Leasing-Spezialisten Grenke setzt sich am Dienstag nahtlos fort. Nach dem massiven Kurssprung zu Wochenbeginn folgt nun das nächste zweistellige Kursplus. Die Aktie notiert damit so hoch wie seit der Veröffentlichung des Short-Reports von Viceroy Research nicht mehr. Inzwischen wurde mehr als die Hälfte des Kursverlusts wieder aufgeholt.Eine Grenke-Mitteilung hatte die Shorties am Montag auf dem falschen Fuß erwischt. Der Wirtschaftsprüfer KPMG habe demnach von der Bundesbank Bestätigungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...