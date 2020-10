DJ Merkel hält Rekordverschuldung für "unvermeidbar"

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel hält die Rekordverschuldung des Bundes in der aktuellen Corona-Pandemie für alternativlos und will die Mittel der Rettungspakete für eine Modernisierung der Wirtschaft verwenden.

"Unter dem Eindruck der schweren Rezession im ersten Halbjahr haben wir viele Hebel in Bewegung gesetzt, damit sich die Wirtschaft möglichst schnell wieder erholen kann. Und tatsächlich geht es seit Mai vorsichtig wieder aufwärts", erklärte Merkel am Dienstag in einer Grußbotschaft für den Tag der Industrie in Berlin. "Diesen positiven Trend unterstützt die Bundesregierung mit aller Kraft. Dafür ist eine außerordentliche Neuverschuldung unvermeidbar und in diesen Zeiten gerechtfertigt."

Der Bund will 2021 mit 96,2 Milliarden Euro erneut eine massive Neuverschuldung eingehen. Für dieses Jahr sind Neuschulden von 217,8 Milliarden Euro vorgesehen.

Für Merkel sei es wichtig, dass man nicht nur rasch wieder das Vorkrisenniveau der Wirtschaft erreiche, sondern Deutschland müsse sich "über langfristige Investitionen auch neue Wege" erschließen. Es gehe darum, Innovationen im digitalen Bereich, künstlicher Intelligenz und Quantentechnologie voranzubringen. Auch müsse es beim Klimaschutz "echte Fortschritte" geben.

In ihrer Rede dankte sie der Industrie für die Unterstützung bei der geplanten Dekarbonisierung hin zur Treibhausgasneutralität. Auch lobte sie die konstruktive Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Politik bei der Krisenbewältigung.

