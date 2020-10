Bremen (ots) - Der Bremer Fernsehpreis, der Regionalwettbewerb der ARD verzeichnet einen neuen Rekord: 151 Einreichungen - und damit 25 mehr als im letzten Jahr - gingen bei Radio Bremen ein. Der Sender vergibt den Preis im Auftrag der ARD.Jetzt hat die Vorjury mit Christian Buch (MDR), Verena Egbringhoff (WDR), Michael Heussen (WDR), Neele Knetemann (RTL), Christian Mößner (BR), Lothar Schmitz (SWR), Ute Wellstein (hr) und Gabriele von Moltke (rbb) die hervorragenden Produktionen des deutschsprachigen Regionalfernsehens ausgesucht und nominiertin der Kategorie "Der einzelne Beitrag vom Tag für den Tag":- Selbstmord Finanzminister Schäfer, RTL Hessen, 30.3.2020, RTL, Frankfurt am Main- Die Strandgrasnelke, Schleswig-Holstein Magazin, 26.5.2020, NDR, Kiel- Der Tag danach: B68 nach der Autobahneröffnung, Lokalzeit OWL, 19.11.2019, WDR, Bielefeld in der Kategorie "Die beste Sendung":- Aktuelle Stunde, 6.6.2020, WDR, Köln- Hessenschau, 20.2.2020, hr, Frankfurt am Main in der Kategorie "Die beste Moderatorin - Der beste Moderator":- Tino Böttcher, MDR Sachsenspiegel, 10.10.2019, MDR, Dresden- Kristin Gesang, Hessenschau, 29.05.2020, hr, Frankfurt am Main- Eva-Maria Lemke, Abendschau, 28.01.2020, rbb, Berlin in der Kategorie "Die beste Recherche" sind nominiert:- Pflege-WG, Hallo Niedersachsen, 22.12.2019, NDR, Hannover- Rechter Terror in Neukölln, rbb Abendschau, 18.7.2019, 4.11.2019, 25.11.2019, 25.1.2020, 17.2.2020, 21.2.2020, rbb, Berlin- Weitere Erkenntnisse im Wilke Wurstskandal, Hessenschau, 15.10.2019, hr, Frankfurt am Main in der Kategorie "Worauf wir besonders stolz sind":- Leben in der Landmannstraße, Folge 1, Lokalzeit aus Köln, 8.4.2020, WDR, Köln- Vier von fünf Brüdern sterben im Krieg, Lokalzeit OWL, 3.4.2020, WDR, Bielefeld- Wochenserie: Klassengesellschaft "Meine Welt - deine Welt", buten un binnen, 28.1.2020, Radio Bremen, Bremen in der Kategorie "Die gelungenste Zuschauerbeteiligung" gehen ins Rennen:- hessen@home Song, hessen@home, 22.3.2020, hr, Frankfurt am Main- Sing dela sing, zibb, 16.4.2020, rbb, Berlin- zuLAUT, SWR Aktuell Rheinland-Pfalz, 30.10.2019, SWR, Mainz in der neuen Kategorie "Das beste regionale Digital-Projekt":- Aus dem Newsroom HQ - LIVE mit euch! (https://www.youtube.com/playlist?list=PL0jhe96TEHQ6ILWw71xRWoK7rZjLeAvME), Livestream im YouTube-Kanal von WDR aktuell, 2.6.2020 und 12.6.2020, WDR, Köln- Lohnt sich das?, YouTube-Kanal, 26.3.2020, BR, München- SWR Heimat, regionales Instagram-Projekt, 1.7.2019-30.6.2020, SWR, Stuttgart Wer die Preise erhält, entscheidet die Jury des Bremer Fernsehpreises mit- Frank Plasberg (ARD-Moderator und Jury-Vorsitzender),- Clare Devlin (Crossmedia-Journalistin beim WDR),- Gesa Eberl (Moderatorin bei n-tv und RTL),- Hans Helmich (Redakteur beim Fernsehprogramm der Deutschen Welle und Medientrainer),- Andreas Jölli (Korrespondent des Österreichischen Rundfunks in Berlin und Publizistik-Dozent) und- Birgitta Weber (SWR-Abteilungsleiterin Inland, Redaktionsleiterin des ARD-Politikmagazins "Report Mainz", Dozentin für Moderationsseminare an der Hochschule für Medien in Stuttgart). Die Gewinnerinnen und Gewinner werden bei einer virtuellen Preisverleihung am 6. November 2020 bekannt gegeben.Moderator Frank Plasberg führt gemeinsam mit der Jury in einem Livestream durch den Abend, stellt die Nominierten vor und spricht mit den Gewinnerinnen und Gewinnern. Musikalischer Gast des Abends ist der Hamburger Singer-/Songwriter Thees Uhlmann.Der Bremer FernsehpreisDer Bremer Fernsehpreis kürt das Beste im Regionalfernsehen deutschsprachiger Fernsehprogramme und wird von Radio Bremen im Auftrag der ARD verliehen. Den Preis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Zahlreiche prominente Autoren erhielten ihn bereits, unter anderem auch der heutige Jury-Vorsitzende Frank Plasberg. Die ARD steht für Nähe - für Geschichten aus der Region für die Region. Vor 70 Jahren wurde die ARD von den Landesrundfunkanstalten gegründet. Seither gehört das Programm aus den Bundesländern zur DNA der ARD. Weitere Informationen auf Bremer Fernsehpreis - Homepage (https://dein.radiobremen.de/events/bremer-fernsehpreis/index.html)Fotos können bei ARD (http://www.ard-foto.de) Foto abgerufen werden.Pressekontakt:Radio BremenKommunikation / Presse und ÖffentlichkeitsarbeitDiepenau 1028195 Bremen0421-246.41050presse.pr@radiobremen.dewww.radiobremen.deOriginal-Content von: Radio Bremen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/118095/4726367