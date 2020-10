DJ MARKT USA/Wall Street nach Vortagesrally vor leichten Gewinnmitnahmen

Nach der Erleichterungsrally am Vortag dürfte die Wall Street am Dienstag mit leichten Gewinnmitnahmen in den Tag starten. Der Aktienterminmarkt deutet aber nur auf sehr begrenzte Abgaben zum Handelsbeginn am Kassamarkt hin. Dass US-Präsident Donald Trump nach seiner Corona-Infektion auf dem Weg der Besserung ist und die USA damit nicht führerlos sind, hatte die US-Börsen am Vortag gestützt. Die Neigung zu Gewinnmitnahmen wird aktuell durch immer weiter steigende Neuinfektionen in vielen Teilen der Erde gefördert. Auch unter Mitarbeitern des Weißen Hauses und US-Senatoren grassiert die Seuche.

Impulse für den US-Aktienhandel könnten von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell ausgehen, der während des frühen Geschäfts bei der Jahrestagung der National Association for Business Economics (NABE) spricht und sich auch zum Konjunkturausblick äußern dürfte. Powell hatte jüngst betont, dass die US-Wirtschaft in der Coronapandemie möglicherweise weitere fiskalische Unterstützung benötigen werde.

Anleger dürften indes bis zur US-Präsidentschaftswahl zu erhöhter Nervosität und in der Folge zu Zurückhaltung neigen. "Investoren warten auf den Ausgang der Wahl und gehen von erhöhter Volatilität aus. Dies ist nicht der richtige Zeitpunkt, um voreilige Entscheidungen über Positionierungen zu treffen", sagt Chefstrategin Seema Shah von Principal Global Investors. Trump mag aus steuerlichen Gründen von Anlegern geschätzt werden, seinem Herausforderer Joe Biden trauen Börsianer in den diversen Handelskonflikten und bei neuen Wirtschaftshilfen mehr Lösungserfolg zu. Doch am meisten fürchten Börsianer ein knappes Rennen mit unklarem Ausgang und anschließendem politischem Stillstand.

October 06, 2020

