Bielefeld (ots) - Christian Kullmann, Präsident des Verbandes der chemischen Industrie (VCI) in Deutschland, hat die Pläne von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), ein Recht auf Homeoffice gesetzlich verankern zu wollen, heftig kritisiert. "Sicher müssen wir aus Corona Lehren ziehen und neue Arbeitsformen anwenden", so der Vorstandsvorsitzende von Evonik Industries im Interview mit der in Bielefeld erscheinenden Tageszeitung Neue Westfälische (Mittwochausgabe). Doch den Rahmen hierfür müssten die Tarifpartner untereinander regeln. "Hier sollte die Politik nicht die Tarifautonomie aushebeln und die Axt an die Sozialpartnerschaft legen", so Kullmann. "Minister Heil hat es bisher nicht für nötig befunden, mit uns darüber zu sprechen. Die Politik ist schon im Wahlkampf, aber so geht man nicht miteinander um", so der VCI-Präsident.



