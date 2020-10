Es gibt ein neues Kapitel im abenteuerlichen Leben von Unternehmer John McAfee. Der Software-Pionier wurde wieder einmal festgenommen. Dieses Mal droht sogar das Gefängnis. John McAfee hat sich mit dem Verkauf von Antivirensoftware ein Vermögen erarbeitet und ist in den letzten Jahren vor allem als Krypto-Missionar aufgefallen. 2016 registrierte er sich sogar als unabhängiger Kandidat für die Präsidentschaftswahlen in den Vereinigten Staaten und wollte eine Cyber-Partei gründen. Kandidieren konnte er nach eigenen Angaben nur, weil er auf einem US-Stützpunkt in ...

