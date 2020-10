Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Freitag hat die Nachricht, dass der US-Präsident positiv auf das Corona-Virus getestet wurde für eine temporär höhere Risikoaversion gesorgt, so die Analysten der Helaba.Die am Montag verkündigten Genesungsfortschritte Trumps hätten dann für eine gegenläufige Entwicklung gesorgt. In der Folge habe sich der ITRAXX Senior Financial wieder der wichtigen, bei 73,76 verlaufenden Strukturmarke angenähert. Damit setze sich der Prozess der von den Analysten jüngst bereits erwähnten Richtungsentscheidung fort. Insbesondere auch unter dem Gesichtspunkt, dass am Freitag ein vierwöchiger Preis- und Zeitzyklus geendet habe. ...

