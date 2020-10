Paris (www.fondscheck.de) - OFI Asset Management gehört seit 2008 zu den Unterzeichnern der "Prinzipien für verantwortungsvolles Investieren" (in Englisch kurz: PRI) und hat zum vierten Mal in Folge das höchste Rating A+, erhalten, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...