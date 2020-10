Ehemaliger HSBC Managing Director kommt zu Taulia

Taulia, der führende Anbieter von Technologielösungen für Betriebskapital, gab heute die Ernennung von Alexander Mutter zum Managing Director of Capital Markets bekannt. Von Deutschland aus wird Mutter direkt für die Kontrolle der Expansion der Finanzierungspartner von Taulia auf der ganzen Welt zuständig sein. In seiner Rolle wird er sich auf den Aufbau strategischer Beziehungen mit Finanzinstitutionen konzentrieren und die Breite der Finanzierungsquellen von Tauilia stärken.

"Wir bei Taulia wachsen rapide und freuen uns, ein Branchenschwergewicht im Team zu begrüßen. Alexander verfügt über eine umfassende Erfahrung im Handels- und Lieferkettensektor. Er wird für das Team von großem Wert sein, während wir unsere Partnerschaften und Allianzen global weiter ausbauen. Seine Ernennung kommt auch in einer entscheidenden Zeit, da die wirtschaftlichen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sich weltweit weiter entfalten. Unternehmen versuchen, ihre Lieferketten zu stärken und geben ihren kleinen Geschäftszulieferern dringend benötigte Liquidität. Alexanders Erfahrung wird uns dabei helfen, unsere Kunden und ihre sich ändernden Bedürfnisse zu unterstützen", sagt Cedric Bru, CEO von Taulia.

"Es ist ein guter Zeitpunkt, mich Taulia anzuschließen, da das Unternehmen und die Lieferkettenindustrie exponentiell wachsen. Es besteht eine hohe Nachfrage auf dem Markt nach diesen Diensten und ich freue mich, ein Teil dieses Wegs zu sein, auf dem Taulia wächst und international expandiert. Ich freue mich darauf, neue Partnerschaften und Allianzen zu errichten, sodass wir unseren Kunden weitere branchenweit führende Optionen und Dienste anbieten können", sagt Alexander Mutter, Managing Director of Capital Markets, Taulia.

Vor Taulia war Alexander mit Führungsaufgaben im globalen Handels- und Lieferkettenbereich in führenden Finanzinstitutionen wie HSBC, Deutsche Bank, ABN AMRO Bank N.V. und Citigroup betraut.

Über Taulia

Taulia ist ein führender Anbieter von Betriebskapitallösungen mit Hauptsitz in San Francisco, US-Bundesstaat Kalifornien. Durch eine einzigartige Kombination seiner Technologieplattform, seiner Mitarbeiter und seiner Verfahren hilft Taulia Unternehmen, den in ihrer Lieferkette gebundenen Wert zu erschließen. Taulias Vision ist es, eine Welt zu schaffen, in der jedes Unternehmen floriert, indem es Käufern und Lieferanten die Möglichkeit gibt, frei zu entscheiden, wann sie bezahlen und bezahlt werden wollen. Ein Netzwerk aus 2 Millionen Unternehmen nutzt die Technologie von Taulia. Jedes Jahr verarbeitet das Unternehmen mehr als 500 Milliarden US-Dollar. Taulia genießt das Vertrauen der größten Unternehmen der Welt, darunter Airbus, AstraZeneca, Nissan und Vodafone. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.taulia.com

