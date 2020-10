Grupo Acosta Verde ("Acosta Verde" oder das "Unternehmen") ist ein mexikanischer Eigentümer/Betreiber von Einkaufszentren, gefördert von Equity International, einer von Sam Zell gegründeten Private-Equity-Firma. Das Unternehmen hat erfolgreich mit einer Special Purpose Acquisition Company ("SPAC") von Promecap, S.A de C.V. fusioniert, einem der führenden Private-Equity-Firma in Mexiko. Im Rahmen der Fusion wurde Acosta Verde zu einem neu gegründeten börsennotierten Unternehmen an der Bolsa Mexicana de Valores, dessen Aktien unter dem Ticker GAV gehandelt werden. Das Unternehmen wird intern geführt, was die Abstimmung zwischen Aktionären, Management und Vorstand fördert.

"Acosta Verde verfügt nun über eine überaus solide Bilanz mit beträchtlichen Barmitteln", sagte Tom Heneghan, Chief Executive Officer von Equity International. "Das Unternehmen bemüht sich aktiv um eine opportunistische Kapitalallokation für verschiedene Wachstumsinitiativen, um Größe, Liquidität und Wert für seine Aktionäre zu steigern."

Equity International tätigte seine erste Investition in Acosta Verde im Jahr 2015. Das Unternehmen wurde vor 40 Jahren von Jesus Acosta Verde gegründet. Dank der Partnerschaft konnte Acosta Verde seitdem von neun auf 18 Einkaufszentren wachsen und seine Größe verdoppeln.

Acosta Verde hat sich auf das Konzept der "Sendero"-Einkaufszentren spezialisiert. Es basiert auf einem Hypermarkt sowie einer daran angeschlossenen hochwertigen Mieterbasis und soll speziell der wachsenden Mittelschicht Mexikos bedarfsgerechte Einkaufmöglichkeiten bieten. Die Zentren zielen auf das mittlere Marktsegment im mexikanischen Einzelhandel ab, das aus historischer Sicht fragmentiert und unterdurchschnittlich durchdrungen ist. Trotz vorübergehender Schließungen infolge der COVID-19-Pandemie sind alle Einkaufszentren derzeit wieder geöffnet, erholen sich schnell und übertreffen aufgrund ihres langlebigen Konzepts viele andere Einzelhandelsformate. Das Unternehmen ist dabei, einen Online-Marktplatz einzurichten, der es seinen Mietern ermöglichen wird, Produkte über das Internet zu verkaufen.

"Wir sehen weiterhin eine starke Nachfrage nach unseren Shopping-Center-Angeboten durch unsere Kundenbasis und suchen ständig nach neuen Initiativen, um an der Spitze des Sektors zu bleiben", sagte Jesus Acosta Castellanos, Chief Executive Officer von Acosta Verde. "Seit der Investition von Equity International bis zum Jahresende 2019 haben wir mit denselben Geschäften ein Umsatzwachstum von fast 10 und attraktive Renditen erzielt. Unser Zielmarkt bietet enorme Chancen und wir glauben, dass diese auch nach dem Abklingen der COVID-19-Pandemie weiterhin vorhanden sein werden."

"Das Managementteam von Acosta Verde kann auf eine mehr als drei Jahrzehnte währende Erfolgsgeschichte zurückblicken, in der es qualitativ hochwertige Zentren aufgebaut und den Verbrauchern großartige Erfahrungen geboten hat. Die Ergänzung durch einen Partner und Investor von institutioneller Qualität wie Promecap katalysiert das Wachstum weiter und positioniert das Unternehmen als führendes Unternehmen Mexikos", ergänzt Brian Finerty, Chief Investment Officer von Equity International. "Dies ist unser zweites Portfoliounternehmen, das im Jahr 2020 an die Börse geht, und wir freuen uns darauf, den nächsten Schritt in der Entwicklung von Acosta Verde zu machen."

Über Equity International

Equity International Management, LLC ("EI") mit Sitz in Chicago, 1999 von Sam Zell gegründet, ist eine Private-Equity-Firma, die sich in erster Linie auf Investitionen außerhalb der Vereinigten Staaten konzentriert. Die Firma investiert auf Unternehmensebene in Betriebsgesellschaften im Immobilien- und Infrastruktursektor sowie in innovative Lösungen im Wohnungsbau. EI nutzt sein Netzwerk und seine Erfahrung, um neben starken operativen Partnern institutionelle Geschäfte aufzubauen. Web: http://www.equityinternational.com Kontakt: Terry Holt unter +1 312 466 3979 tholt@egii.com

Über Acosta Verde

Grupo Acosta Verde, 1970 von Jesús Acosta Verde gegründet, ist eine mexikanische Immobiliengesellschaft, die sich mit der Entwicklung, Eigentümerschaft, Vermietung und Verwaltung von Einkaufszentren in ganz Mexiko befasst. Das Unternehmen hat das erfolgreiche Einkaufszentrum-Modells Plaza Sendero entwickelt, das sich auf Supermärkte mit angeschlossenen Kinos stützt, mit über 200 zusätzlichen Geschäftsflächen in jeder Immobilie. Acosta Verde engagiert sich stark für die Bedürfnisse seiner Kunden, sowohl der Mieter als auch der Verbraucher. Das Unternehmen ist stets auf der Suche nach Möglichkeiten, um die Bedürfnisse der Bevölkerung und des Marktes zu befriedigen. Darüber hinaus arbeitet Acosta Verde kontinuierlich daran, die Rendite von Investoren und Partnern bei jeder Entwicklung von Einkaufszentren zu maximieren. Web: http://www.grupoav.com Kontakt: Edgar Maldonado de los Reyes unter +52 81 1001 9800

Über Promecap

Das 1997 von Fernando Chico Pardo gegründete Unternehmen Promecap ist eine in Mexiko ansässige Vermögensverwaltungsgruppe mit einem verwalteten Vermögen von ca. 3,6 Milliarden US-Dollar. Seit der Gründung hat sich Promecap in erster Linie darauf konzentriert, durch private und öffentliche Investitionen Mehrwert für seine Investoren zu schaffen. Es hat mehr als 67 Private-Equity-Investitionen in verschiedenen Sektoren erfolgreich durchgeführt und ein global diversifiziertes Portfolio aus öffentlichen Wertpapieren und Investmentfonds gemanagt, die von Dritten verwaltet werden. Internet: www.promecapac.com Kontakt: Federico Chavez Peón Mijares +52 55 1105 0800

