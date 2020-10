DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

DIENSTAG und MITTWOCH: Die chinesischen Börsen bleiben wegen der "Goldenen Woche" rund um den Nationalfeiertag geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 3.396,00 -0,19% +5,03% Euro-Stoxx-50 3.220,88 +0,02% -14,00% Stoxx-50 2.915,55 -0,30% -14,32% DAX 12.838,64 +0,08% -3,10% FTSE 5.946,36 +0,06% -21,21% CAC 4.883,83 +0,25% -18,30% Nikkei-225 23.433,73 +0,52% -0,94% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 174,39% -0,03

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 39,72 39,22 +1,3% 0,50 -30,1% Brent/ICE 41,69 41,29 +1,0% 0,40 -32,0% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.913,43 1.913,20 +0,0% +0,23 +26,1% Silber (Spot) 24,33 24,43 -0,4% -0,09 +36,3% Platin (Spot) 887,78 899,28 -1,3% -11,50 -8,0%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Erleichterungsrally am Vortag dürfte die Wall Street mit leichten Gewinnmitnahmen in den Tag starten. Dass US-Präsident Donald Trump nach seiner Corona-Infektion auf dem Weg der Besserung ist und die USA damit nicht führerlos sind, hatte die US-Börsen am Vortag gestützt. Die Neigung zu Gewinnmitnahmen wird aktuell durch immer weiter steigende Neuinfektionen in vielen Teilen der Erde gefördert. Auch unter Mitarbeitern des Weißen Hauses und US-Senatoren grassiert die Seuche. Impulse für den US-Aktienhandel könnten von US-Notenbankgouverneur Jerome Powell ausgehen, der während des frühen Geschäfts spricht. Anleger dürften indes bis zur US-Präsidentschaftswahl zu erhöhter Nervosität und in der Folge zu Zurückhaltung neigen. Trump mag aus steuerlichen Gründen von Anlegern geschätzt werden, seinem Herausforderer Joe Biden trauen Börsianer in den diversen Handelskonflikten und bei neuen Wirtschaftshilfen mehr Lösungserfolg zu. Doch am meisten fürchten Börsianer ein knappes Rennen mit unklarem Ausgang und anschließendem politischem Stillstand.

Biontech und der US-Partner Pfizer haben für ihren Corona-Impstoffkandidat in Europa ein wichtiges Etappenziel für eine mögliche schnelle Zulassung erreicht. Wie die beiden Unternehmen mitteilten, hat die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den sogenannten Rolling-Review-Einreichungsprozess für den Kandidaten "BNT162b2" genehmigt. Biontech steigen vorbörslich um knapp 8 Prozent, Pfizer um 1,6 Prozent.

Alteryx springen um 24,3 Prozent nach oben. Der Hersteller von Datenanalyse-Software hat seine Umsatzprognose für das dritte Quartal erhöht.

Iovance Biotherapeutics knicken um 20,3 Prozent ein, nachdem das Biotechnologie-Unternehmen mitgeteilt hat, dass es sich mit der US-Gesundheitsbehörde FDA nicht auf die Vorlage von bestimmten Daten für die geplante Einreichung von Lifileucel für die Anwendung bei metastasierendem Hautkrebs einigen konnte.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Mögliche vorgezogene Termine - auf Basis des Vorjahres geschätzt:

Comdirect Bank AG, Ergebnis 3. Quartal

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Handelsbilanz August PROGNOSE: -66,10 Mrd USD zuvor: -63,56 Mrd USD 22:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die Aktienmärkte treten auf der Stelle. Im Handel wird darauf verwiesen, dass die entscheidenden Impulse fehlten. Übergeordnet belasten weiterhin die Nachrichten und Infektionsdaten der Corona-Pandemie wie jene aus Frankreich. Dies könnte zur Folge haben, dass sich das bisherige europäische Hilfspaket als zu gering erweist und die Verschuldung noch stärker steigen wird. Gut kommen die Auftragseingänge aus Deutschland im Handel an. Impulse könnten vom Treffen der EU-Finanzminister ausgehen und die Geldpolitik steht mit diversen Reden im Blick. 11,2 Prozent nach oben geht es mit PostNL. Der Logistiker hat die Prognose angehoben. Überrascht reagierten Marktteilnehmer auf die Meldung, dass Engie das Kaufangebot für ihren Suez-Anteil von Veolia akzeptiert hat. Damit wechseln 29,9 Prozent an Engie den Besitzer. Suez gewinnen 3,7 Prozent, Veolia 0,8 Prozent und Engie 1,8 Prozent. Nach der Bestätigung des Verkaufs ihres Salzgeschäfts in Nordamerika legen K+S nach dem Plus am Vortag um weitere 2 Prozent zu. Warburg begrüßt die angestrebte Nettoschuldenreduzierung. Positiv für Nordex wird ein neuer Großauftrag aus den USA gewertet. Nordex gewinnen 6,3 Prozent. Nach einer Platzierung von 5,9 Prozent der Aktien durch Großaktionär Kering verlieren Puma 2,6 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Uhr Mo, 17:30 % YTD EUR/USD 1,1781 0,0% 1,1785 1,1786 +5,0% EUR/JPY 124,47 -0,08% 124,53 124,50 +2,1% EUR/CHF 1,0780 -0,07% 1,0781 1,0788 -0,7% EUR/GBP 0,9112 +0,37% 0,9074 0,9086 +7,7% USD/JPY 105,65 -0,09% 105,66 105,64 -2,9% GBP/USD 1,2930 -0,37% 1,2989 1,2970 -2,4% USD/CNH (Offshore) 6,7286 +0,11% 6,7276 6,7198 -3,4% Bitcoin BTC/USD 10.673,90 -0,59% 10.739,51 10.716,76 +48,0%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Nach einem guten Wochenbeginn haben die Aktienmärkte durch die Bank Gewinne verbucht. Von der Wall Street kamen erneut positive Vorgaben. Nach dreitägiger Behandlung im Krankenhaus ist der mit Corona infizierte US-Präsident Donald Trump ins Weiße Haus zurückgekehrt. In Asien zeigten sich die Marktteilnehmer über die Besserung des Gesundheitszustands des US-Präsidenten erleichtert. Bedeutet dies doch, dass politische Unsicherheiten hinsichtlich der Präsidentenwahl und der laufenden Regierungsgeschäfte hierdurch gemildert werden. Positiv wird auch aufgenommen, dass die Verhandlungen über ein staatliches Hilfspaket für die US-Wirtschaft weitergeführt werden. Gestützt wurde der Nikkei weiterhin von einem zum Dollar schwächeren Yen. Finanzwerte profitierten von steigenden Renditen am Anleihemarkt. In Hongkong folgten vor allem Technologiewerte den US-Vorgaben. Die Verbraucherpreise in Südkorea sind stärker gestiegen als erwartet. Dies deutet auf eine Erholung des Konsums hin. Auch hier zählten Technologiewerte zu den Gewinnern. Die australische Notenbank hatte wie erwartet den Leitzins auf dem Rekordtief von 0,25 Prozent belassen, dadurch lieferte dies kaum Impulse. Der Technologiesektor gewann in Australien 2,3 Prozent. Der Rohstoffsektor verzeichnete Gewinne von 1,1 Prozent in Reaktion auf eine geplante Fusion von Northern Star mit Saracen. Die Aktie von Northern Star machte einen Kurssprung von 11 Prozent, Saracen stiegen um 9,6 Prozent. Tata Motors rückten in Indien rund 7 Prozent vor, nachdem die Umsätze bei Jaguar Land Rover deutlich gestiegen waren.

CREDIT

Die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt bilden sich am Dienstag leicht zurück. Wie die Commerzbank anmerkt, bewegen sich die monatlichen Unternehmensanleihekäufe der EZB (CSPP) im September mit 8,5 Milliarden Euro auf dem höchsten Niveau seit November 2016. Hinzu kommen Käufe über das Pandemieprogramm PEPP. Deren Volumen ist im August/September mit 2,7 Milliarden Euro allerdings nicht einmal mehr halb so hoch wie die 7 Milliarden Euro im Juni/Juli. "Allerdings sprechen die nach unseren Schätzungen 11 Milliarden Euro oder mehr an Gesamtkäufen über beide Programme immer noch eine klare Sprache und unterstreichen die starke QE-Unterstützung für Spreads", heißt es bei der Commerzbank. Das Umfeld bleibt mithin günstig. Akzente im weiteren Tagesverlauf könnten noch von hochkarätigen Rednern ausgehen. Unter anderem sprechen EZB-Chefin Lagarde, Fed-Präsident Powell und EZB-Chefvolkswirt Lane.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Capital Group stockt Commerzbank-Anteil auf 5,31 Prozent auf

Der US-Investor The Capital Group hat seine Beteiligung an der Commerzbank weiter auf mehr als 5 Prozent aufgestockt. Wie aus einer Pflichtmitteilung des Instituts hervorgeht, hält der als langfristig orientiert geltende Investor per 30. September 5,31 Prozent an der Commerzbank AG. Zuletzt lag seine Beteiligung an der Frankfurter Bank bei 4,82 Prozent.

Daimler verkauft im 3. Quartal dank China mehr

Mercedes-Benz Cars hat im dritten Quartal dank einer starken Nachfrage in China den Absatz gesteigert. Rückenwind erhielt der Premiumautohersteller auch aus dem Heimatmarkt. In der Summe kletterten die Verkäufe von Mercedes Benz in den drei Monaten laut Mitteilung um 3,9 Prozent auf 613.770 Fahrzeuge. Wegen des Absatzeinbruchs in den ersten sechs Monaten infolge des coronabedingten Lockdowns liegt der Rückgang in den neun Monaten noch bei einem Zehntel.

Motorenentwickler belastet früheren Audi-Chef Stadler

