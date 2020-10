Der DAX setzt seine seit Monaten anhaltende Seitwärtsbewegung auch am Dienstag fort. Nach einem Kursrutsch in der ersten Handelsstunde konnte er sich im Bereich von 12.780 fangen und wieder den Weg über die Marke von 12.800 finden. Newsseitig gibt es neben der Entlassung Donald Trumps aus dem Krankenhaus wenig, was den Markt antreiben könnte, die nächsten Hürden zu überwinden. Entscheidend für die nächsten Tage wird sein, ob sich Demokraten und Republikaner in den USA auf ein neues Hilfspaket einigen ...

