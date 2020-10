Codian Robotics mit Sitz in Ede beschäftigt 20 Mitarbeiter und wird seine Kunden weiterhin direkt bedienen. Die Übernahme wurde am 1. Oktober 2020 unterzeichnet und abgeschlossen. Über den Kaufpreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Der Leiter des Geschäftsbereichs Robotik & Fertigungsautomation von ABB, Sami Atiya, sagte, Codian Robotics ergänze "unser Angebot an Lösungen für die Lebensmittel- und Pharmaindustrie sowie die Bereiche ...

