Wien (www.fondscheck.de) - Im September erhielten viele Aktienfonds einen Dämpfer, wie das aktuelle FONDS professionell-Fondsbarometer zeigt, so die Experten von "FONDS professionell".Die größten Einbußen hätten Emerging-Market- sowie Rohstoff- und Energie-Fonds gesehen.Die Entwicklung seit der Trendwende nach dem Corona-Blitz-Crash erschien vielen Beobachtern schon etwas "zu" gut, so die Experten von "FONDS professionell". Angesichts des schwersten Konjunktureinbruchs der Nachkriegszeit in praktisch allen Regionen habe sich der massive Anstieg an den Aktienmärkten ein wenig gespenstisch ausgenommen. Erklärt worden sei die Hausse mit den Liquiditätszuflüssen infolge der Notenbankinterventionen und der milliardenschweren Konjunkturpakete - nicht zuletzt aufgrund einer "Flucht" in Sachwerte. ...

