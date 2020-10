Die Ölpreise haben am Montag deutlich zugelegt und können ihre Gewinne am Dienstag weiter ausbauen. Rohöl (Brent) kratzt mit knapp 42 Dollar an den Höchstständen der Vorwoche und hat den Ausflug unter die 40-Dollar-Marke beendet. Heizöl in der DACH-Region wird wie bereits am Vortag durchschnittlich 0,4 Cent bzw. Rappen je Liter teurer. Die Nachfrage springt gleichzeitig an. Die Ölpreise am Weltmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...