Weinheim (ots) - Der renommierte Berater und SAP-Experte leitet ab sofort die Geschäfte des IT-Dienstleisters in AsienDr. Haihong Xin ist neuer CEO von Syntax Systems Asia und verantwortet in dieser Position die Geschäfte des IT-Dienstleisters in der gesamten Asia-Pacific-Region (APAC). Xin ist ausgewiesener SAP-Experte und seit über 20 Jahren als IT-Berater in der Region tätig. Er soll den kontinuierlichen Wachstumskurs weiterführen, den Syntax Systems Asia seit der Gründung vor 15 Jahren eingeschlagen hat. Xin folgt auf den Schweizer Reto Bless, der das China-Geschäft von Syntax aufgebaut und Großes für die starke Position des Unternehmens in Asien geleistet hat. Bless kehrt nach sieben Jahren in China auf eigenen Wunsch nach Europa zurück und bleibt Syntax in leitender Stellung treu.Vor seinem Engagement bei Syntax leitete Xin als Vice President und Managing Director die Geschäfte von CDK Global in der APAC-Region. Hier steigerte er mehr als ein Jahrzehnt lang kontinuierlich Umsatz und Gewinn und vergrößerte das Geschäftsvolumen um das Doppelte. Davor war er zehn Jahre bei SAP in den Bereichen Entwicklung, Beratung, Managed Services und Service Delivery tätig, bevor er als Führungskraft für IT-Outsourcing zu EDS-HP wechselte.Neben chinesischen Unternehmen unterstützt Syntax als verlässlicher Partner global aufgestellte Organisationen, die ihre Geschäfte in der APAC-Region ausbauen und die Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität der Cloud mit der Zuverlässigkeit von ERP-Lösungen verbinden möchten. Zum Leistungsportfolio des Dienstleisters zählen unter anderem die Implementierung von IT-Systemen, -Netzwerken und -Clients, Lösungskonzepte und -architekturen, Sicherheits- und Compliance-Audits, Application Management Services (AMS), Managed Services und Beratung rund um SAP."Die Bedeutung von Asien als innovativem Dreh- und Angelpunkt nimmt immer stärker zu. Deswegen brauchen global aufgestellte Unternehmen einen IT-Partner, der neben ihren Geschäftszielen auch die branchenspezifischen Best Practices kennt und die Besonderheiten des Marktes versteht", erläutert Christian Primeau, Global CEO von Syntax. "Haihong Xin verfügt nicht nur über jahrelange Erfahrung, er ist auch für seinen unermüdlichen Einsatz bekannt, wenn es darum geht, seinen Kunden die für sie optimalen Lösungen und den bestmöglichen Support zu bieten. Wir freuen uns sehr darauf, dass er Syntax Asia in dieser nächsten Wachstumsphase führen wird."Haihong Xin spricht fließend Mandarin, Japanisch und Englisch und verfügt über mehrere akademische Abschlüsse, darunter einen Bachelor in Maschinenbau, einen Master in Science & Technology und einen Doktortitel als Ingenieur für Industrial Systems and Engineering.