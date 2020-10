DARMSTADT (dpa-AFX) - Der Pharmakonzern Merck KGaA hat für 50 Millionen Euro die Rechte für ein Medikament zur Behandlung von Osteoarthrose an Novartis verkauft. Zusätzlich zur Einstandszahlung erhalte das Darmstädter Unternehmen potenziell weitere 400 Millionen Euro beim Erreichen bestimmter kommerzieller und Entwicklungsfortschritte, teilte Merck am Dienstag mit. Novartis übernehme damit die volle Verantwortung für die Entwicklung und Vermarktung von M6495. Das Medikament steht den Angaben nach für die Phase II in der Medikamentenerprobung bereit. Erst nach einer erfolgreichen Absolvierung der Phase III an vielen erkrankten Menschen dürfte das Medikament dann zugelassen werden. Die Merck-Aktie reagierte zunächst nicht./ngu/fba