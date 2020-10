DJ Merck lizensiert klinisches Entwicklungsprogramm an Novartis aus

FRAMKFURT (Dow Jones)--Der Pharmakonzern Merck KGaA lizenziert ein klinisches Entwicklungsprogramm an die Schweizer Novartis aus. Wie Merck am Dienstagmittag mitteilte, handelt es sich dabei um "M6495", einem Anti-ADAMTS5-Nanobody zur Behandlung von Osteoarthrose. Merck wird eine Einstandszahlung in Höhe von 50 Millionen Euro und potenziell weitere 400 Millionen Euro beim Erreichen bestimmter Entwicklungsmeilensteine sowie Lizenzzahlungen auf zukünftige Umsatzerlöse bekommen. Novartis übernehme die Verantwortung für die Entwicklung und Vermarktung von M6495.

M6495 wurde anfänglich gemeinsam von Merck und Ablynx (jetzt eine Tochtergesellschaft von Sanofi) im Rahmen einer 2011 geschlossenen Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung entwickelt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2020 08:23 ET (12:23 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.