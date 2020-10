Das Passwort. Es schützt Accounts und Daten vor Cyberattacken und Hackern. Doch was zeichnet ein gutes Passwort eigentlich aus und wo sollten Nutzer eher vorsichtig sein? Zahlen und Sonderzeichen sind ein Muss, auch die Länge eines Passwortes sollte nicht unterschätzt werden. Ist der Name des eigenen Haustieres wirklich keine gute Idee für den Onlinebanking-Account? All das sind Aspekte, denen sich Andreas Türk, Product Manager Identity, Privacy und Security bei Google, gewidmet hat, um mit einigen Mythen rund um das Thema Passwörter aufzuräumen. 1. Passwort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...