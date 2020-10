Wien (www.fondscheck.de) - Das US-amerikanische Investmenthaus Capital Group hat James Cardew zum "Head of Marketing and Client Experience für Europa und Asien" ernannt, so die Experten von "FONDS professionell".In der neu geschaffenen Position werde Cardew für die Marketing-Strategie der Capital Group sowie für den Bereich "Client Experience" in Europa und Asien verantwortlich sein, sowohl für institutionelle Investoren als auch für Finanzintermediäre. Ihm unterstellt sei ein Team aus Online-, Marken-, Content- und Produktmarketing-Experten in Europa und Asien, deren Aufgaben darin bestünden, das Bewusstsein für die Marke von Capital Group zu stärken. ...

