Conad hat in den vergangenen 24 Monaten sein Transformationsprogramm Conrad 2020 umgesetzt und eine Neupositionierung für das Unternehmen entwickelt. "Nun gilt es, unsere Plattformstrategie europaweit auszurollen. Dies ist genau der richtige Zeitpunkt für eine Stabübergabe an der Spitze des Unternehmens", sagte der CEO Werner Conrad. Ralf Bühler wird ab dem 1. Januar 2021 als CEO die Geschicke des Unternehmens leiten. Bühler verantwortet bereits aktuell den Geschäftskundenbereich und das Plattformgeschäft des Unternehmens und wird diese Bereiche auch weiterhin führen. Werner Conrad wird in den ...

