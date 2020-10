Der Pharmakonzern Merck KGaA lizenziert ein klinisches Entwicklungsprogramm an die Schweizer Novartis aus.Wie Merck am Dienstagmittag mitteilte, handelt es sich dabei um "M6495", einem Anti-ADAMTS5-Nanobody zur Behandlung von Osteoarthrose. Merck wird eine Einstandszahlung in Höhe von 50 Millionen Euro und potenziell weitere 400 Millionen Euro beim Erreichen bestimmter Entwicklungsmeilensteine sowie Lizenzzahlungen auf zukünftige Umsatzerlöse bekommen. Novartis übernehme die Verantwortung ...

