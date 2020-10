PRAG (dpa-AFX) - Tschechien verteilt rund 2,9 Millionen Atemschutzmasken an die Schulen und Kindergärten des Landes. Die Berufsfeuerwehr begann am Dienstag mit der Auslieferung aus einem zentralen Lager bei Pardubice. Die Masken der Schutzklasse FFP2 sind für Lehrer und nicht-pädagogische Mitarbeiter gedacht. Nach Angaben des Gesundheitsministers Roman Prymula stecken sich derzeit in Tschechien jeden Tag mehr als 400 Schüler mit dem Coronavirus an. Auch knapp 1700 Lehrer hätten sich bereits infiziert.

Das neue Schuljahr hatte am 1. September mit Präsenzunterricht begonnen. In 10 der 14 Verwaltungsregionen wurden die weiterführenden Schulen ab der 10. Klasse inzwischen wieder geschlossen. Der Unterricht findet dort für zunächst zwei Wochen daheim am Computer statt. In Tschechien gilt seit Wochenbeginn wegen des rasanten Anstiegs der Corona-Zahlen der Notstand. Am Montag kamen knapp 3200 bestätigte Fälle hinzu, wie am Dienstag aus Behördendaten hervorging. In Verbindung mit einer Covid-19-Erkrankung starben seit Beginn der Pandemie 758 Menschen./hei/DP/fba