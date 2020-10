London und New York (ots/PRNewswire) - Der Sprachspezialist Red Box hat heute eine neue Integrationspartnerschaft mit RingCentral, einem führenden Anbieter globaler Cloud-Lösungen für Unternehmen in den Bereichen Kommunikation, Collaboration und Contact Center, bekannt gegeben. Die Integration bietet über Conversa by Red Box, die neu eingeführte offene, auf Microservices basierte Sprachplattform für Unternehmen, Zugang zu über RingCentral aufgenommene Voice- und Videogesprächen."Da geographisch weit verstreute Mitarbeiter inzwischen die Norm sind, ist die Einführung von UCaaS-Lösungen innerhalb der regulierten Branchen zweifellos beschleunigt worden", erklärte Richard Stevenson, CEO von Red Box. "Conversa ist als hochmoderne Erfassungsplattform ideal dafür aufgestellt, ausfallsichere, regelkonforme Aufzeichnungsfunktionen bereitzustellen und gemeinsamen Kunden von Red Box und RingCentral die Möglichkeit zu bieten, die erfassten Daten zu nutzen, indem sie modernste KI-Tools einsetzen, um ihre strategischen Geschäftsergebnisse zu verbessern."Die Partnerschaft wird die nahtlose Bereitstellung von in Echtzeit aufgezeichneten Audio- und Videogesprächen gewährleisten, die von der RingCentral-Plattform für Unternehmen in stark regulierten Branchen wie beispielsweise Finanzdienstleistungen und Gesundheitswesen aufgenommen wurden. Die offene Plattform beider Unternehmen bietet Zugang zu einer Umgebung von führenden Partnern der Sprachtechnologie mit künstlicher Intelligenz (KI). So können Kunden die Daten aus diesen Gesprächen nutzen und analysieren, um ihre Compliance, Unternehmensstrategien und Ergebnisse zu verbessern."Zuverlässigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit sind die Kernelemente der Plattform für Unternehmenskommunikation von RingCentral", erklärte David Lee, Vice President für Produktmanagement bei RingCentral. "Die Integration von Conversa by Red Box in RingCentral bietet Kunden eine skalierbare Plattform, die ihnen den notwendigen Zugriff und die nötige Kontrolle bietet, um Compliance zu erzielen und den vollen strategischen Wert der aus den aufgezeichneten Gesprächen erfassten Daten zu auszuschöpfen."Informationen zu Red BoxRed Box ist der führende Voice-Spezialist mit über 30 Jahren Erfahrung in der Unterstützung von Organisationen in der Erfassung, Sicherung und Entfaltung des Mehrwertes einer unternehmensweiten Sprachkommunikation. Conversa by Red Box ist die erste wirklich offene Voice-Plattform für Unternehmen der nächsten Generation. Sie bietet den Kunden Zugriff auf Sprach- und Videoaufnahmen sowie die zuverlässige Erfassung hochwertiger Echtzeitdaten aus dem gesamten Unternehmen. Die Verbraucher haben die Freiheit, diese Daten in jeder Art von Anwendung zu nutzen. Außerdem bietet die Plattform marktführende Funktionen zur Gesamtkostenabrechnung.Red Box genießt das Vertrauen führender Organisationen in den Sektoren Finanzdienstleistungen, Kontaktzentren, Regierung und öffentliche Sicherheit (einschließlich sechs der weltweit führenden Banken, 85 % der globalen Börsenmakler, 1.700 Callcenter und über 80 % der britischen Polizeikräfte) und wir erfassen und sichern Millionen von Anrufen täglich für über 3.500 Kunden auf der ganzen Welt.Clarity PRredbox@claritypr.com+44 7813 581513Original-Content von: Red Box, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/73813/4726762