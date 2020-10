DJ Vir und Glaxo treten bei Covid-19-Antikörper in Phase-III ein

Von Robb M. Stewart

FRANKFURT (Dow Jones)--Glaxosmithkline und sein Partner Vir Biotechnology werden ihre Erprobung eines experimentellen Antikörpers VIR-7831 zur Behandlung von Covid-19 ausweiten und in die Phase-III eintreten. Nach einer positiven Bewertung der Sicherheitsdaten aus dem Einführungsteil der Studie durch ein unabhängiges Datenüberwachungskomitee Ende September, soll die Studie nun weltweit auf weitere Standorte in Nordamerika, Südamerika und Europa ausgeweitet werden, teilten die beiden Gesellschaften am Dienstagnachmittag mit. Die Patientenrekrutierung sei im Gange und Vir und Glaxosmithkline schätzen, dass erste Ergebnisse der Phase-III bereits Ende des Jahres vorliegen könnten. Ergebnisse für den primären Endpunkt werden für das im ersten Quartal 2021 bzw für den Januar erwartet.

VIR-7831 ist ein humaner monoklonaler SARS-CoV-2-Antikörper, der für die frühzeitige Behandlung der Viruserkrankung bei Patienten mit hohem Risiko einer Krankenhauseinweisung entwickelt wird.

