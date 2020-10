Slack arbeitet auf Hochtouren an einem neuen Produkt. Doch dieses Mal geht es nicht darum, irgendwelche Messenger für den Arbeitsplatz zu optimieren. Es geht um Turnschuhe. Der amerikanische Schuhhersteller Cole Haan arbeitet zusammen mit dem Messaging-Dienst an einer Sneaker-Kollektion. Bereits am 7. Oktober sollen die Schuhe offiziell vorgestellt werden. Wie auf einer ersten bei Twitter veröffentlichen Vorschau zu erkennen ist, wird es aller Voraussicht nach vier verschiedene Versionen des Sneakers geben. Jedes Paar weist dabei eine der vier Farben Blau, Grün, ...

