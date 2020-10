DJ Windparkbetreiber pochen auf Runden Tisch zu Onshore-Anlagen

BERLIN (Dow Jones)--Die Betreiber von Windparks an Land haben den Druck auf Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) erhöht. Mit dem Entwurf für das überarbeitete Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG 2021) hatte das Bundeswirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) angekündigt, eine mögliche Anschlussregelung für ausgeförderte Windenergieanlagen an Land im Rahmen eines Runden Tisches zu erörtern. Dazu "muss die Arbeit jetzt beginnen", erklärte der Präsident des Bundesverbands Windenergie (BWE), Hermann Albers. "Es braucht konstruktive Lösungen, denn die Zeit drängt."

Bereits ab 1. Januar 2021 fallen laut BWE die ersten Anlagen aus der 20-jährigen EEG-Förderung. Allein in den Ländern Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Sachsen-Anhalt und Nordrhein-Westfalen seien fast 3 Gigawatt betroffen, bis 2025 gehe es gar um rund 16 Gigawatt. Es drohe ein Abschalten der Anlagen. "Das gefährdet die Ziele von Bundes- und Landespolitik", so Verbandspräsident Albers. Nötig sei auch eine nationale Repoweringstrategie. Altmaier hatte weitere Regelungen im Rahmen des EEG 2021 angekündigt, das zu Jahresbeginn in Kraft treten soll.

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 06, 2020 10:39 ET (14:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.