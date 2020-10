Ford hält gut 13 Millionen Aktien an dem Unternehmen, wie am Montag (Ortszeit) aus einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht hervorging. Velodyne ist einer der führenden Anbieter von Lidar-Technologie, die für viele Entwickler selbstfahrender Autos unerlässlich ist.Ford hatte bereits 2016 bekanntgegeben, gemeinsam mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...